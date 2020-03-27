شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة يبكي على خلو المساجد من المصلين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأثر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أثناء كلمة دينية بثت اليوم عبر شاشة dmc بسبب خلو المساجد من المصلين يوم الجمعة، تزامناً مع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

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ودعا جمعة الجميع بإتباع التعليمات التي تتأخذها الحكومة للوقاية من الفيروس، ودعا في نهاية كلمته متأثراً أن يرفع الله البلاء الذي احتاج العالم، وأن يرحم الله ضعف الجميع ويغفر الذنب.

شهدت مساجد الجمهورية غلقًا كاملًا خلال صلاة الجمعة اليوم، تنفيذا لقرار الأوقاف بغلق المساجد أثناء صلاة الجمعة والاكتفاء برفع الآذان فقط، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.