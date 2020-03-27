الارشيف / أخبار مصر

علي جمعة يبكي على خلو المساجد من المصلين (فيديو)

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة يبكي على خلو المساجد من المصلين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأثر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أثناء كلمة دينية بثت اليوم عبر شاشة dmc بسبب خلو المساجد من المصلين يوم الجمعة، تزامناً مع الإجراءات للحد من انتشار فيروس والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

Advertisements

ودعا جمعة الجميع بإتباع التعليمات التي تتأخذها الحكومة للوقاية من الفيروس، ودعا في نهاية كلمته متأثراً أن يرفع الله البلاء الذي احتاج العالم، وأن يرحم الله ضعف الجميع ويغفر الذنب.

شهدت مساجد الجمهورية غلقًا كاملًا خلال صلاة الجمعة اليوم، تنفيذا لقرار الأوقاف بغلق المساجد أثناء صلاة الجمعة والاكتفاء برفع الآذان فقط، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي جمعة يبكي على خلو المساجد من المصلين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا