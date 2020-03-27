شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 1000 حالة وفاة.. إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية لضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت إيطاليا، الجمعة، قرابة 1000 حالة وفاة، خلال 24 ساعة، في أعلى زيادة يومية لضحايا كورونا. كما سجلت 5959 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليترفع إجمالي الإصابات إلى 86498.

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