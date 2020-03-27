شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يعلن خبرا سارا لطلاب التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه بعد التشاور مع الأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد قررنا اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في «سنوات النقل في التعليم الفني» على الفترة الدراسية حتي ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط .

وأضاف، على صفحته في «فيسبوك» أن المسالة الثانية خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مع ملاحظة ان امتحانات الدبلومات ستبدا في منتصف مايو القادم وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب اعادة الطباعة لانها ملايين الأوراق لذلك قررنا «الغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠» وذلك اثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها على بقية الأسئلة.

وتابع: وسوف نوافيكم في الأيام القادمة بأجزاء المناهج، في التخصصات المختلفة، والتي لن تشملها المشروعات والامتحانات.