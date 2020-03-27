شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون جنيه حوافز للنشر العلمى الدولى بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء المجلس، على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ 6 شهور الماضية.

وقال ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 الف جنيه لمكافآت، وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية، مشيراً إلى أن الحوافز تغطى أكثر من 250 بحث منشور فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دولياً.

وأكد الجيزاوى حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.