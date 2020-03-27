شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز نصف مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن أكثر من 532000 الف إصابة و24000 وفاة سُجّلت بسبب فيروس كورونا حتى الآن وعلى الدول التي شهدت تراجعاً في الإصابات ألا تسارع برفع الإجراءات الاحترازية وأن تتوخى الحذر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز نصف مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.