شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الاسكندرية يضع علامات لتحديد المسافات بين العملاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إتخاذ كافة التدابير الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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فقد وجه طارق شاهين رئيس الهيئة بضرورة تنظيم العمل في المباني اللوجستية والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء للوقاية ومنع العدوى الفيروسية.

علامات لتحديد المسافات بين العملاء بميناء الإسكندرية

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم وضع علامات أمام الإدارات والمكاتب تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف أن كافة الجهات المختصة داحل مينائي الإسكندرية تعمل على تسهيل الإجراءات على المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان، منعا للفوضى والتكدس.

علامات لتحديد المسافات بين العملاء بميناء الإسكندرية

علامات لتحديد المسافات بين العملاء بميناء الإسكندرية