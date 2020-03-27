شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحمام ينتشر بساحة مسجد الحسين بدلا من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” أسرابا من الحمام ظهرت بكثافة داخل ميدان وساحة مسجد الحسين ط فى مشهد مبهج للغاية بعد إلغاء الصلاة، حيث تم رفع الأذان من مسجد الحسين بالصيغة الجديدة، وذلك عقب قرار وزارة الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ضمن خطط مكافحة فيروس كورونا.

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