اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية.

الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا

التموين: السماح بعمل جميع مصانع الأغذية بكامل طاقتها لضمان توافر السلع

البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 7.68% Advertisements

انخفاض سعر الذهب فى مصر 6 جنيهات بسبب هبوط حاد فى الطلب على المعدن النفيس

الاتصالات تكشف حقيقة شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول

وزير الصحة البريطانى يعلن إصابته بكورونا ويعزل نفسه فى المنزل

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

اتحاد الكرة يحصر مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها الأحد المقبل

الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف

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