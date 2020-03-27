الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة تحديثا على التعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والواجب اتباعها عند العودة إلى المنزل.
وجاءت هذه التعليمات مشددة ومحدثة، بما يدل على خطورة وسهولة الإصابة حاليا بالفيروس.وهذه التعليمات هى:
1- خلع الحذاء خارج المنزل.
2- غسل الوجه بالماء والصابون.
3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 الي 30 ثانية.
4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها.
5- غسل المعلبات بالماء والصابون.
6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار.
7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.
8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها.
9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حراراة من 60 إلى 70 درجة.
10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.
وكانت أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -19"، لمنع تفشى المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأى حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.
وأكدت وزارة الصحة -في الكتاب الدوري اليوم الجمعة- ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.
كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحى بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات"، وشددت على التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.
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