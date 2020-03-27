شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مخالفات غلق المساجد نادرة ونجرى حصرا بالعدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدمت غرفة عمليات الأوقاف لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات بالشكر إلى جميع قيادات الدعوة بجميع المديريات نظرًا لحسهم الديني والوطني وقيامهم بواجبهم بأمانة ومسئولية دينية ووطنية.
وأكدت غرفة العمليات فى بيان لها أن حالات المخالفة دون أصابع اليدين، ولا ترقى إلى نسبة واحد في الألف، وجار حصرها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وستصدر بيانًا مفصلًا فور التحقق من البلاغات الواردة .
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهد قيادات الوزارة وبوعي الشعب المصري العظيم الذي عاون القائمين على شئون المساجد في الأخذ بالرأي الشرعي المعتمد في تعليق الجمع والجماعات في ظل الظرف الراهن، امتثالا للمصلحة الشرعية، وإعلاء لها وللمصلحة الوطنية معًا.
كانت أعلنت وزارة الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .
وقالت وزارة الأوقاف إن قرارها يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة فى الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتى من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد فى الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل.
واوضحت الاوقاف أن المكافاة ستكون فى ضوء تنفيذ التعليمات بعدم فتح المساجد تحت أى ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أى شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة فى هذا الشأن .
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