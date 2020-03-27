سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة ثالث أيام الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية على كافة المحاور والميادين.

وظهرت سيولة مرورية بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر سادت حالة من الانتظام المروري.

وشهد الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي سيولة مرورية، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا، فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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وظهرت سيولة مرروية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، تكرر الأمر أعلى كوبري الجامعة ومحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية ودفعت بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية دون وقوع أية مصادمات.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن الثلاثاء الماضي، فرض حظر التحرك داخل البلاد لمدة ١٥ يوميا، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا؛ تنفيذا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.