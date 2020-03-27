مدرس أزهري يلقي خطبة الجمعة بأحد المنازل.. وقرار من الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء ترخيص الخطابة بالمكافأة للشيخ محمود محمد غريب مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، لأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي، بمركز الواسطى، بالمخالفة للتعليمات.

وقرر وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة، للشيخ صبري عبدالمجيد عبده عبدالرحمن لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، بمحافظة أسوان.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن المذكورين لم يراعيا الظروف الراهنة، وضربا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط.

وقررت وزارة الأوقاف، مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حول مدرس قطاع المعاهد ببني سويف.

​