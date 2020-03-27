إنهاء خدمة إمامين ومفتش بالأوقاف خالفوا تعليمات إغلاق المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، قرارًا بإنهاء خدمة "عبدالمولى حسن متولي نخلة" إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد بمديرية أوقاف شمال سيناء، لصعوده منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة، بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

وقرر الوزير أيضًا، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية ومديرية أوقاف دمياط، إنهاء خدمة "عبدالله محمد أحمد إبراهيم البسيوني" إمام وخطيب بدمياط، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية، بالمخالفة للتعليمات.

وفي السياق ذاته، قرر الوزير، إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي – المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق – بمديرية أوقاف الشرقية، لأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق وقت صلاة الظهر، تاركًا عمله المكلف به، بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

