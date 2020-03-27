​وصول فوج من المصريين العالقين في الكويت على طائرة مصر للطيران (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- وائل صلاح: وصلت عصر اليوم الجمعة، طائرة "مصر للطيران" قادمة من دولة الكويت، المخصصة لإجلاء المصريين العالقين هناك. وأنهيت إجراءات الوصول للركاب، عقب تطبيق الفحص الطبي عليهم جميعًا.​

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