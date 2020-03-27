إصابات إيطاليا تتخطى الصين.. و541 وفاة و2409 بكورونا بإقليم واحد خلال 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا تتجاوز نظيرتها لدى الصين إقليم لومبارديا الإيطالي يسجل 541 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5402 إقليم لومبارديا الإيطالي يسجل 2409 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37298

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