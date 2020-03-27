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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 25 ألف وفاة في العالم بسبب كورونا أغلبها في أوروبا

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