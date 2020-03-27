شكرا لقرائتكم خبر عن «أقام خطبة الجمعة في الشارع».. «الأوقاف» تلغي تصريح أستاذ بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة للدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب ،مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - بالقاهرة ، ببسبب قيامة بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأنه .

وأكدت وزارة الأوقاف أن كساب قام بجمع الناس في الشارع ، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة ، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط ، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م.

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية بشأن قيام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب ،مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - بالقاهرة ، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الناس في الصلاة بالمخالفة للتعليمات.