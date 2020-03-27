شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر» لدعم جهود مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التبرع بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه لحساب صندوق «تحيا مصر» 037037- حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر. وأشاد شيخ الأزهر بكافة الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، مطالبًا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.

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