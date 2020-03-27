شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «الأوقاف» تتابع التزام مساجد الجمهورية بقرار الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، مدى التزام جميع المساجد على مستوى الجمهورية بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار غلق المساجد وعدم إقامة الصلوات والجمع بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

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كما أكد وزير الأوقاف على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، كما أن وزارة الأوقاف جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وأصدر وزير الأوقاف تعميما لجميع مديري المديريات وشدد عليهم بتنفيذ عدة تعليمات هي: غلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان، وعدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب.

وشدد وزير الأوقاف على أنه إذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسؤول عنها، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة، وعليهما تقع مسئولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات، وإنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات، وإنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتي من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد في الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل، قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة.