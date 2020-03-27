شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام الحظر بالمحافظات.. فضّ حفلي زفاف بالشرقية وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات تطبيق قرار حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى اليوم الثانى لتطبيق القرار، أمس، تم ضبط عدة مخالفات للقرار وطبقت الجهات المسؤولة العقوبات.

في البحر الأحمر، قررت نيابة الغردقة إخلاء سبيل ٤٥ من مخالفي قرار حظر التجوال من قسمى شرطة أول وثان الغردقة على ذمة التحقيقات وقيّدت المحاضر

التي حررت ضدهم جنح أمن دولة طوارئ.

وفى الشرقية، قاد اللواء سامى علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، حملة لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن غلق 4 محال جزارة وكاوتش، بمنطقة سعدون بالبر الغربى، ومحل هواتف، و«سايبر نت»، خلف مسجد سادات قريش بوسط المدينة، لمخالفتهم تعليمات الحظر والغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشميع المحال المخالفة.

وترأس المحاسب محمد محمود حجازى، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، حملة مُكبرة بالتعاون مع مركز الشرطة، لفض حفل زفاف بقرية نبتيت، لإقامته خلال

فترة حظر التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى كفرالشيخ، أكد المحافظ اللواء جمال نور الدين التزام مواطنى المحافظة بالبقاء في منازلهم، إذ شهدت مدن المحافظة حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الحظر، وظهرت الشوارع والطرقات خالية تمامًا إلا من سيارات الشرطة التي تتابع تنفيذ الحظر أو سيارات الإطفاء التي تعمل على تطهير الشوارع.

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وفى المنيا، شهدت المدن والقرى حالة من الهدوء خلال ساعات فترة حظر التجوال، حيث خلت الشوارع من المارة، ولم يتردد أحد على محال البقالة أوالصيدليات.

وانتشرت الدوريات الأمنية بإشراف اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تجوب الشوارع والميادين للتأكد من تنفيذ القرار.

وفي بني سويف، فضّ اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد ببني سويف، حفل زفاف بقرية أبوصير التابعة لمركز الواسطى، حيث تلاحظ أثناء متابعته

تطبيق الحظر إقامة حفل زفاف بالقرية، وعلى الفور تم فضّه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى القليوبية، شهدت مدن وقرى المحافظة التزاما كبيرا بالقرار، وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء وربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لمتابعة حظر التجوال.

وأخلت نيابة قسم بنها سبيل ٢٠ شخصًا خالفوا قرار الحظر، بضمان محال إقامتهم، بعد أن تم ضبطهم متلبسين باختراق القرار وخروجهم ليلًا ببنها.

وفى سوهاج، قال المحافظ اللواء طارق الفقى، إنه تم التشديد على الوحدات المحلية بكل مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية بمراكز سوهاج، وطما، والمراغة، وساقلتة، وجهينة، وحى غرب مدينة سوهاج، نفذت حملات مكبرة للتأكد من تنفيذ حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف كل وسائل النقل الجماعى العام.

وفى الأقصر، تابع المحافظ المستشار مصطفى ألهم تطبيق القرار، وصاحبه في الجولة اللواء أيمن راضى، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للوقوف على مدى التزام المواطنين بالقرار، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كل المحال التجارية والحرفية.