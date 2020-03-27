شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة يوضح حقيقة إعلان ترتيبات جديدة للاحتفال بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي التابع للكنيسة القبيطة الأرثوذكسية في مصر بيانًا رسميًا، الجمعة، بشأن ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسن ترتيبات جديدة خاصة بصلوات أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد، مؤكدا أنه غير صحيح جملة وتفصيلًا.

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وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ووكيل عام كاتدرائية العباسية، إن ما تم تداوله الساعات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وما ردده البعض، عن ترتيبات الصلاة في أسبوع البصخة وعيد القيامة، صادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير صحيح جملةً وتفصيلًا وندعو الجميع إلى عدم الترويج لأي أخبار إلا التي تصدر من خلال الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان رواد «فيسبوك» تداولو بوست خاص باجتماع المجمع المقدس الذي سينعقد غداً السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وقيادة القوات المسلحة لوضع تصور طبقا للأحداث الراهنة، حيث أن الكنيسة مفترض أن يكون بها زحام .

ووفقاً لما ورد بالبوست فإن بعض الآباء الأساقفة قدموا اقتراحاتهم بهذا الشأن وجاءت كما يلي :- حضور صلوات البصخة سيقتصر على الآباء الكهنة وبعض الشمامسة الكبار، وقداس خميس العهد سوف يقام بدون مصلين، وكذلك صلاة اللقان ومسحة المرضى، حيث سيكتفي بتوزيع كيس لكل أسرة به زجاجة ماء لقان وجزء من صلاة شفاء المرضى بقطعة قطن صغيرة، حيث تقوم كل أسرة باستلام ذلك من كاهن المنطقة التابع لها وجمعة ختام الصوم كما جاء بعاليه، وأن صلاة الجمعة العظيمة تقام بالآباء الكهنة بداية من الساعة ٦ صباحا وحتي ٥ مساء بمصاحبة خورس الكنيسة من الشمامسة وقداس عيد القيامة المجيد سيتم عمل دعاوى محدودة حوالي 200 دعوة يوزعها اب كاهن المنطقة على الأسر التابعة له ويستبعد من ذلك الأطفال حتى سن 16 سنة.