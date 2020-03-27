شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أول فريق طبي من العاملين بمستشفى العزل في إسنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر أول فريق طبي من العاملين بمستشفى العزل بمركز إسنا، جنوب الأقصر، لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء فترة عملهم، ليتسلم فريق طبي جديد العمل، وتولى الرعاية الطبية للمصابين المتواجدين داخل المستشفى.

وكان في استقبال الفريق الطبي المغادر للمستشفى، محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتور تامر حامد عبدالسلام، مدير المستشفى.

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وقال محمد سليمان، رئيس المركز، أن جيش مصر الأبيض أبطالنا في هذه المرحلة بعد أداء مهمتهم خلال فترة العزل الأولى على أكمل وجه، مقدما الشكر والعرفان لجميع أفراد فريق العزل بالمستشفى، موضحاً أنه تم دخول عدد 76 من حاملي فيروس كورونا المستجد والنجاح الباهر في خروج أكتر من 49 حالة تم شفاءها وتعافيها تمامًا وخروجهم من مستشفى العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي.

وأكد الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، أن الفريق الطبي الحالي، كان قد بدأ مهام عمله منذ ٢٨ يوما، وطوال تلك الفترة كان العمل بداخل المستشفى أشبه بخلية النحل التي تعمل ليل نهار.

وأضاف، أن الفريق الطبي استقبل 76 حالة من المصريين والأجانب، تعافي منهم تمامًا 49 حالة، من مختلف الجنسيات، من بينهم مرضى تجاوزت أعمارهم ال 70 عاماً، و80 عاماً، مؤكدا أن ذلك تم بتوفيق من الله ومجهودات الفريق الطبي الذي لم يبخل ولم يتوانى لحظة في أداء مهمته على أكمل وجه، مؤكدا أن الفريق الطبي كان قد خضع إلى تحاليل معملية للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم كونهم مخالطين للمرضى وجاءت النتائج كلها سلبية لجميع الفريق الطبي.

خروج العاملين في العزل بمستشفى إسنا بالأقصر

خروج العاملين في العزل بمستشفى إسنا بالأقصر

خروج العاملين في العزل بمستشفى إسنا بالأقصر