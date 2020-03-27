شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافه الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مباني الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات.

وقال «راشد»، أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهليه المهتمه بالشؤون المجتمعية.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

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كما شدد «راشد» على توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.

ووجه «راشد»، بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى العاملين في قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكيد على عدم إقامة أي أسواق أسبوعية بنطاق كلا منهم، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامه المواطنين، وإزاله تلك الأسواق ومنع إقامتها.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فيما يخص نظافة الشوارع.

استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»

استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»