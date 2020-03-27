شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مكافأة إجادة للمديريات الأكثر انضباطًا في تعليق الجُمع والجماعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الأوقاف على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن .
كما تقرر صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .
وقالت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتي من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد في الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد.
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