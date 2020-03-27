إلغاء تصريح خطابة مدرس بجامعة الأزهر ألقى خطبة الجمعة بأحد شوارع القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة، للدكتور أحمد عبدالرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، بعد أن ألقى خطبة الجمعة في أحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
وقرر وزير الأوقاف، مخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لاتخاذ ما يرونه مناسبًا، بشأن جمع المذكور للناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط.
وتحرر بذلك المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020.
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