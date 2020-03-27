الدفع بالفيزا إن أمكن.. 9 نصائح من الصحة للتسوق الآمن والوقاية من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وجهت وزارة الصحة، عددا من النصائح بشأن التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الجمعة: "احذر لمس وجهك أثناء التسوق، واحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة، واحرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت".
كما شملت النصائح: التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، وادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلى إذا أمكن، وامسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم، ولا تلمس المنتجات التي لن تشتريها، احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.
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