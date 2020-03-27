بولس حليم: الكنائس التزمت بالغلق 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل التزام الكنائس بقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، بشأن غلق الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة بها.

وقال حليم لمصراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التزام الكنائس بقرار الغلق 100% حتى الآن، ولا يوجد أي كنيسة أو كاهن أو أسقف خالف القرار المُعلن بشأن الغلق ووقف الخدمات.

وشدد على أن قداس عيد القيامة المجيد لابد أن يقام مهما كانت الظروف، لافتا إلى أن مسألة حضور الشعب لصلوات قداس العيد وصلوات بصخة أسبوع الآلام سيتم دراستها حسب أحوال البلد، مؤكداً أن الكنيسة تتابع الأمور لحظة بلحظة وستتخذ القرارات التي تحفظ حياة المصريين جميعا.

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وتابع حليم، أنه فيما يتعلق بصلوات أسبوع الآلام السابق لعيد القيامة، فإننا لن نستبق الأحداث، وإذا لم تتحسن الأمور ستنعقد اللجنة الدائمة في المجمع المقدس لبحث الأمور المستجدة وفِي ضوء ذلك ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.

كما قررت غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، ويسري هذا القرار من اليوم السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.