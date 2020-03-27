الأزهر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بخمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 - حساب مواجهة الكوارث والأزمات؛ للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر. وأشاد الإمام الأكبر في بيان له الجمعة، بكافة الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، مطالبًا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة.

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