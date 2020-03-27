الجيزة: استمرار تطهير وتعقيم أماكن التجمعات والمواقف

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، لافتا الى انه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الاهليه المهتمه بالشئون المجتمعية .

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

Advertisements

كما شدد راشد على توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا و تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين ..موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز والمدن بالإضافة الى العاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

وشدد راشد على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتأكيد على عدم اقامة أي أسواق أسبوعية بنطاق كلا منهم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامه المواطنين وإزاله تلك الاسواق ومنع اقامتها .

كما وجه المحافظ بإستمرار اعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الاخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يخص نظافة الشوارع .