مأموريات تطارد سائق "تريلا" حادث الطريق الإقليمي الهارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم الثاني الهارب في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة بالطرييق الإقليمي جنوب المحافظة، مساء أول أمس الأربعاء، أسفر عن مصرع 18 شخصا.

قوة من فرقة شرق الجيزة ومباحث الصف ألقت -في وقت سابق- القبض على أحد المتهمين، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه السائق.

المتهم المضبوط نفى تسببه في الحادث أمام جهات التحقيق قائلا "ماليش دعوة.. أنا التباع" مؤكدا أن المتهم الهارب كان يتولى القيادة.

فريق بحث رفيع المستوى يترأسه العميد علاء فتحي وبمشاركة العقيد محمد علي مفتش فرقة الشرق، يعكف على تتبع خط سير هروب السائق، وتم إيفاد مأموريات بقيادة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف لضبطه.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحجز المتهم المضبوط "التباع" على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروع بالطريق المُشار إليه بنطاف مركز الصف.

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فور تلقيه البلاغ، وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة انتقال الخدمات الأمنية تنسيقا مع الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي.

واستعانت فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات حديثة لاستخراج جثامين ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي جنوب المحافظة.

وعمد رجال الإنقاذ إلى قص الحديد الخاص بهياكل السيارات لانتشال الجثامين العالقة، في الوقت الذي نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مشرحة مستشفيي حلوان والصف المركزي.

مصدر أمني مسؤول وصف المشهد المروع قائلا "سيارات الميكروباص اتعجنت.. بنحاول نخرج الجثث سليمة" مشيرا إلى أن سرعة الـ"تريلا" تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا.

المعاينة كشفت عن أنه أثناء توقف عشرات السيارات على جانب الطريق الإقليمي -بسبب دخول ساعات الحظر- وتحديدا الكيلو 25 بالقرب من "كارتة حلوان" فوجئ قائدو ومستقلو تلك السيارات بسيارة نقل مقطورة تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة تباعا.

شاهد عيان وصف المشهد "المقطورة طلعت على العربيات.. والجثث مش عارفين نخرجها" مشيرا إلى أن السيارات المتضررة تنوعت ما بين (نصف وربع نقل - ملاكي - ميكروباص).