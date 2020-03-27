استولى على مليون جنيه بمحررات مزورة.. سقوط بائع الأراضي الوهمية في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين وزعم امتلاكه لقطعة أرض مساحة 300 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وبيعها لأحد المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة؛ بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والإستيلاء على أمواله والتي بلغت إجماليها 925 ألف جنية مصري، من قبل أحد الأشخاص والذي زعم امتلاكه لقطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 300 فدان، وتم تقنين وضع يده عليها "خلافاً للحقيقة.

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وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المتهم يقوم بممارسة نشاطاً احتياليًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية خاصة المنسوبة لوزارة الزراعة واستخدامها في النصب والإحتيال على المواطنين، حيث زعم إمتلاكه لقطعة أرض مساحة (300 فدان) وضع يد بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوية، وتم تقنين وضعها من قبل الجهات المختصة، وقام بتزوير خطاب منسوب للجهات المختصة "على خلاف الحقيقة" بتقنين إجراءات مساحة الأرض المشار إليها وقام بتقديمه للشاكي وتمكن من خلال ذلك الزعم من الاستيلاء منه على مبلغ 925 ألف جنيه، بعد أن حرر له عقد بيع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان وعثر بحوزته على 3 توكيلات خاصة بأسماء أشخاص مختلفة بشأن التعامل أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها خمسة وثلاثون فدان وإحدى عشر قيراط الكائنة بالإسكندرية "مزورين بالكامل"، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة.