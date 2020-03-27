عصابة المشاغبين الخمسة وسوزوكي الخطر.. لغز سرقة الركاب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

9 وقائع سرقة ارتكبها عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، ظنوا معها أن سقوطهم في قبضة الشرطة أضحى درب من الحال إلا أن مباحث أكتوبر كانت لهم بالمرصاد.

تعددت بلاغات السرقة أمام العميد طه فوده، رئيس قطاع أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث ترأسه العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر.

تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن 5 عاطلين -لهم معلومات جنائية مسجلة- وراء تلك الوقائع مستخدمين سيارة سوزوكي فان.

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جهود البحث والتحري أشارت إلى أن أحد المتهمين يتولى قيادة السيارة، ويتبادل الباقون عملية سرقة الراكب بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأموريات أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من الإيقاع بالمتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

أقر المتهمون بارتكابهم 9 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات، وتم إعادتها وعرضها على الضحايا.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.