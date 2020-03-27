النيابة تستمع لأقوال تباع "التريلا" ومصابي حادث الطريق الإقليمي.. وتنتظر التقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تستمع النيابة العامة بالصف بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية وبرئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف، لأقوال مصابين حادث دهس سيارة "تريلا" لنحو 14 سيارة أعلى الطريق الإقليمي بمركز الصف جنوب الجيزة، متوقفين في كمين وقت حظر التجوال، ما أدى إلى مصرع ١٧ شخصا وإصابة ١٤ آخرين؛ بعدما أفاد الأطباء بسماح حالتهم للإدلاء بأقوالهم حول الحادث.

وتستجوب النيابة الآن تباع السيارة المتسببة في الحادث وحول ملابسات الواقعة، وكيفية حدوثها والجهة التي كان والسائق قادمين منها ووجهتهم بالإضافة للاستعلام عن السرعة التي كان السائق يقود بها السيارة قبل أن يرتطم ويدهس السيارات المتوقفة في الكمين، وقررت النيابة أخذ عينة دماء من التباع لإجراء تحليل مخدرات له لبيان مدى تعاطيه أية مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث.

مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أكد أن مباحث الصف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أرسلت عدة مأموريات بحثا عن السائق في محل إقامته بعد تحديد هويته، وأيضا مأموريات للأماكن التي يتردد عليها وأيضا لدى أصدقائه.

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وتنتظر النيابة تقرير مهندسي المرور حول فحص السيارات وحالة السيارة مرتكبة الحادث وقيمة التلفيات التي لحقت بالسيارات المتضررة.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وكانت شكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.