سقوط تاجر الكيف الأبيض بـ 2 كيلو هيروين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية المقيمين بمحافظة الإسكندرية، والذى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة الإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و50 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام، ومبالغ مالية قدرها 372600 جنيه 740 دولار أمريكي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 950,000 جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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