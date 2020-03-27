أمن الجيزة يداهم وكرا اتخذه عاطل ورشة لتصنيع السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ فترة قصيرة، عمد عاطل إلى استغلال موهبته بأعمال الحدادة بطريقة غير مشروعة، اتخذ منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لراغبي الحصول عليها بحثا عن جني المال إلا أن أحلام الثراء السريع تببدت أمام يقظة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة.

وردت معلومات للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة، تشير إلى أن عاطلا يتخذ منزله وكرا لتصنيع السلاح لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

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بالعرض على العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هشام فتحي، معاون مباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع سلاح والأدوات المستخدمة في التصنيع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد سلامة، مأمور قسم شرطة الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.