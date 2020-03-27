مباحث سوهاج تداهم 4 أوكار لتجارة مخدري الحشيش والأفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سقط في قبضة مباحث سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، 4 عناصر إجرامية أداروا أوكار لتجارة الحشيش والأفيون في البلينا. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهما معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 21 لفافة من مخدر الشابو وزنت 40 جرام– 16لفافة لمخدر الأفيون وزنت 70 جرام - 16 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش وزنت 60 جرام – بندقية آلية و13 طلقة من ذات العيار – فرد روسي محلي الصنع وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"، 5 هواتف محمولة، مبلغ مالي – 2 ميزان حساس. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان لوزن المواد المخدرة. وبإخطار اللواء حسن محمود مساعد الوزير لأمن سوهاج، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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