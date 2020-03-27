شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تشيّع جنازة شابين من ضحايا حادث «تريلا الدائري الإقليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع مركز ملوي بالمنيا، جنازة شابين من ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، والذي راح ضحيته 17 شخًصا، وأصيب 14 آخرين، بعد تصادم تريلا بمقطورة بـ14 سيارة، في أول أيام حظر التجوال، مساء الأربعاء.

وشيعت جنازة الشابين مينا عفيفي رتيب، وميمي عادل ميلاد، من كنيسة الملاك غبريال ومارمينا بقرية هور التابعة لمركز ملوي.

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وترأس الصلاة القس مقار وجيه، راعي الكنيسة، والذي أكد أن الفقيدين كانوا فاضلين وجادين في حياتهما ومكافحين.

كان الطريق الدائري الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، شهد مساء الأربعاء، حادث مروع نتيجة تصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكي وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 17 شخصًا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الطريق الدائرى الإقليمي جنوب الجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل اللواء علاء متولي مساعد الوزير للمرور وقيادات مديرية أمن الجيزة لموقع حادث الطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، لمعرفة ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيله.