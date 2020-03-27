شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تعليق «مؤقت» للعمل في معرض زهور الربيع بـ«الأورمان» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق العمل مؤقتًا في معرض زهور الربيع المقام في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن القرار يأتي تطبيقا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية زوار معرض زهور الربيع من مخاطر الأمراض الفيروسية.
وأضاف «عزوز»، أن هذه الإجراءات تستهدف الوقاية من فيروس كورونا، بإعتبار أن المعرض يستقصب زوار من مختلف المحافظات خلال فترة السماح بالتجوال وعودة الحظر مع السابعة مساء كل يوم وهو ما يؤثر على سير العمل داخل أماكن العرض في حديقة الأورمان.
وأشار رئيس قطاع الأرشاد إلى أن الوزارة سوف تقوم بمراعاة مصلحة العارضين ولاسيما شباب الخريجين وأصحاب المشاتل الصغيرة، وذلك بمنح العارضين فترة إضافية عقب إنتهاء هذه الإجراءات وعودة الاوضاع إلى سابقها.
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