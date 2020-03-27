شكرا لقرائتكم خبر عن فرق من متطوعي «الهلال الأحمر» ينظمون حملات لتطهير شوارع الغردقة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة عدة فرق من المتطوعين لتنظيم حملات تعقيم مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية في الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

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وطاف متطوعي الهلال الأحمر المصري من خلال فرق منظمة عدة شوارع بمدينة الغردقة بداية من شارع السلام والشيراتون، كما قاموا بتعقيم السيارات المارة في الطرقات من خلال ماكينات رش محمولة على الأكتاف وارتدى المتطوعون زي الهلال الأحمر المميز ذو اللون الأحمر، وانتشروا في شوارع المدينة، بهدف التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، كذلك قاموا بعمل توعية للمواطنين في الشوارع وحثهم على الالتزام بتعليمات الحكومة في حظر التجوال والبقاء في المنزل.

من جانبه قال أيمن البربري، رئيس فريق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فرع الغردقة، أنه تم تقسيم متطوعي الهلال الأحمر لعدد كبير من الفرق وتم وضع خطة لعمل حملات تعقيم وتطهير لشوارع مدينة الغردقة والمنشأت العامة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد عبدالبايط، أحد المتطوعين في الحملة، أنه تم تعقيم شارع السلام بمدينة الغردقة، وكذلك أجزاء من شارع الشيراتون، وكذلك هناك فرق قامت بتعقيم السيارات الأجرة في الطرقات، كما تم المشاركة في تعقيم المنشأت العامة داخل المدن المختلفة، مضيفا أن هناك فريق من الهلال الأحمر للمساهمة في تعقيم المباني لمساعدة الجهات المختصة بعملية التعقيم، مؤكدا، أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة بجميع مدن المحافظة، وسيتم توفير المعدات والمواد المطهرة لتوسيع نطاق عمل فرق التطهير.