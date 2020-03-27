شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تشدد على مكافحة ومنع انتشار «كورونا» بين العاملين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور صلاح شحاتة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية بوزارة الري، على تنفيذ توجيهات الدولة باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، بتجنب التجمعات غير اللازمة والسلوكيات التي من شأنها إصابة العاملين أو تعريضهم للخطر في مشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر.

وأضاف «شحاتة»، خلال تفقده أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينتي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة سير العمل بالسدود والبحيرات والقنوات التي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ضمن مرحلة الحماية الثانية لمحافظة البحر الأحمر، وقد تم تفقد الأعمال بسد وادي أم لصيفة وببحيرة وادى العنز وبحيرة وادي القصير وبحيرة وادى النخيل، وقناة التوجيه عند مصب وادي العمبجى بمدينة القصير، كما تم تفقد سير أعمال بحيرة وادي سفاجا بمدينة سفاجا ضمن مرحلة الحماية الثانية لمحافظة البحر الأحمر.

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وانتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية من تنفيذ أكثر من ثلث أعمال تنمية وحماية مدينه القصير من أخطار السيول والتي تشمل إقامة قناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعيه بوادي النخيل والحاجز الترابي لها وحاجز ترابي بوادي فرعي وبحيرة صناعية والحاجز الترابي له، وأن تلك السدود والبحيرات الصناعية سيتم إنشاؤها في مناطقها لحماية المواطنين والمنشآت العامة والطرق والفنادق والقري السياحية وتخزين وحجز مياه السيول لملأ الخزان الجوفي والاستفادة منها في زراعة عدد من الاودية الصحراوية بالقصير وتشمل أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدينة القصير إنشاء عدد ٥ بحيرات والحواجز الترابيزة لها- عدد 2 سد- عدد ٢ قناة صناعية- عدد ١ حاجز ترابى للوقوف على موقف التنفيذ للعمليات.

وأشاد مسؤولو بنك الاستثمار بحجم الأعمال التي تمت خلال الثلاثة شهور منذ بدء العمليات بتاريخ ٢٠١٩/١١/٦ وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها من إنشاء 2 بحيرة صناعية للتخزين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة وقناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلف البحيرة بوادي العنز وبحيرة صناعية وحاجز ترابي بوادي القصير وسد إعاقة بوادي ام لصيفه وحاجز ترابي وحاجز بوادي فرعي خلف موقع الحفر.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية قد اكد ان المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.325 مليار جنيه بمدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور).