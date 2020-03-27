شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف نيويورك: كورونا لا تنتقل بالتناول ولا تسمحوا للشيطان أن يشكك في الإيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوجيرسي ونيو إنجلاند للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس اتخذ قرار غلق الكنائس في الوقت الصحيح خوفا على أولاده من انتقال العدوى، مؤكدا أن القرار اتخذ لتقليل الزحام وليس لإيقاف التناول.

وأوضح الأنبا دافيد في اجتماعه الأسبوعي الذى بثته صفحة الايبراشية أونلاين بعد غلق كنائس نيويورك إن كنائس مصر مزدحمة جدا خاصة في أيام الصوم وقرار الغلق جاء بسبب منع الزحام وليس التناول الذى يشفي الإنسان فلا يمكن أن يكون سببا في نقل العدوى نهائيا.

وحذر الانبا دافيد: لا تسمحوا للشيطان أن يضحك عليكم لأن طريقة التناول تضيع الفيروس ولا يمكن أن أقبل مثل هذا الكلام إن يكون المسيح سبب في نقل الفيروس، فالكاهن بعد كل قداس يشرب باقي الكأس المقدسة ولا ينتقل له أي مرض.

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وأضاف الأنبا ديفيد: منذ أن وصلت لنا أخبار انتشار فيروس كورونا في أمريكا بدأت أجري اتصالات بالكونفرانس مع كافة الآباء الكهنة في جميع أنحاء الايبراشية مستكملا: أشكر الآباء الكهنة الأطباء والصيادلة وذوي الخلفية الطبية الذين نصحونا بالإجراءات الاحترازية من البداية والتزمنا بالأعداد المسموح بها في البداية حتى أغلقوها

وحذر أسقف نيويورك: وليس من الحكمة أن تخرج لتقابل أي شخص الآن، في كل مرة ستقابل كشخص سيصبح لديك احتمالية الإصابة وليس لدينا أي خيار سوى التعاون معا ونيويورك تضم 46% من إجمالي الحالات في أمريكا كلها مضيفا: الآباء الكهنة فتحوا كنيسة في كل بيت وأنا أصلي لكم كل أحد البابا تواضروس أخذ القرار السليم في الوقت السليم حفاظا على أولاده

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.