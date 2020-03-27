شكرا لقرائتكم خبر عن الحمام ينتشر بساحة مسجد أبو الحجاج بدلا من المصلين وقت الجمعة بالأقصر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد ساحر ومميز، انتشرت أسراب كبيرة من الحمام، ظهر اليوم الجمعة، وقت رفع أذان الظهر بعد إلغاء صلاة الجمعة من داخل المسجد بقرار وزارة الأوقاف، وتأديتها ظهراً داخل المنازل، ضمن خطط رئاسة مجلس الوزراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر بغلق كافة دور العبادة بمصر لمنع التجمعات بين المواطنين.

ورصدت عدسة ”الخليج 365” أسرابا من الحمام التى ظهرت بكثافة وبأعداد غير مسبوقة في قلب ميدان وساحة مسجد أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، خلال وقت الأذان وبعده بفترة طويلة، فى مشهد مبهج للغاية بعد إلغاء الصلاة، حيث تم رفع الأذان من مسجد سيدي أبو الحجاج الاقصري الأشهر بالمحافظة، ومسجد أحمد النجم ومسجد السيد يوسف ومسجد صلاح الدين فى وسط المدينة، لصلاة الظهر بالصيغة الجديدة، وذلك عقب قرار وزارة الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ضمن خطط مكافحة فيروس كورونا.

ومن جانبه صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

ووجه وكيل أوقاف الأقصر، بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية.