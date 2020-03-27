إنفوجراف.. اعرف كيفية صلاة الجمعة جماعة بالمنزل في زمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه. 5) إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه. Advertisements 6) إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه فى صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات فى صفٍّ آخر خلف الذُّكور.

صلاه الجماعه بالمنزل

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