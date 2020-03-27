شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أسيوط الجديدة يحصل على شهادتين للأيزو بسبب كفاءة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأن الشركة المانحة لشهادات الأيزو، أوصت بمنح شهادتى الأيزو رقمى 9001 فى نظم إدارة الجودة، و45001 فى مجال السلامة والصحة المهنية لجهاز المدينة، وذلك بعد مراجعة اشتراطات تطبيق منح الشهادتين بإدارات الجهاز.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة يُعد رابع جهاز مدينة من مدن الصعيد يحصل على تلك الشهادات وخامس جهاز مدينة على مستوى المدن الجديدة، مما يعكس اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برفع كفاءة العمل بأجهزة المدن والارتقاء بها للوصول إلى المستوى العالمى.

وذكرت المهندسة جيهان عمار، أنه حضر إجراءات مراجعة منح الشهادتين الدكتور أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

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كانت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينه أسيوط الجديدة، قد استقبلت مؤخرا ، وفد رفيع المستوى من أساتذة جامعة أسيوط، لمتابعة المشروعات المشتركة بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكدت المهندسة جيهان عمار، بأنه تم خلال الزيارة، عقد اجتماع موسع مع أعضاء الوفد الجامعي، لتقديم شرح وافٍ عن المدينة، وعدد السكان الموجودين فعليا، والخدمات الموجودة بها، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار توطيد العلاقات بين المدينة والجامعة، كما قام الوفد بجولة تفقدية بعدة مناطق بالمدينة، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات تم وجار تنفيذها بالمدينة.

وذكرت رئيس الجهاز، أن جامعة أسيوط بصدد افتتاح كليتين جديدتين بمدينة أسيوط الجديدة، بداية من النصف الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيثُ تعد هذه الخطوة نقلة حضارية للمدينة، وأحد أهم عوامل جذب السكان إليها، موضحةً أن ذلك لا يعد التعاون الأول بين الجامعة وجهاز المدينة، حيث سبق تخصيص قطعة أرض بمساحه 200 فدان لصالح الجامعة، كما أنه يوجد بالمدينة مستشفي يتبع الجامعة بسعة 50 سريرا تعمل بالفعل بمركز خدمات المدينة، تحت إشراف جامعه أسيوط.

وأشارت رئيس الجهاز إلي أنه جارٍ تخصيص عدد 10 عمارات سكنية، لإقامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تيسيراً عليهم من الانتقال اليومي من المدينة إلى محل إقامتهم.