شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت مائل للبرودة.. والقاهرة 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس مائل للبرودة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً لطيف على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين غلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية غلى جنوبية غربية والأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «13– 22»، الإسكندرية «14– 19»، قنا «16- 28»، الأقصر «16- 30»، أسوان «18– 31» .