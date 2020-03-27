شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات الرقابية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، والطب البيطري، والجهات الأمنية، بهدف ضبط الأسواق والصيدليات والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة الأسواق والصيدليات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأسفرت الحملات في مركز بني مزار، عن تحرير5 محاضر صحة، و9 محاضر عدم حصول على شهادة صحية، ومحضر عدم حصول على رخصة، و2 محضر عرض أغذية خارج الأماكن المعدة لها، ومصادرة وإعدام 75 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام، و11 محضر عدم إعلان أسعار، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر حيازة سلع بدون فواتير، وضبط 250 لتر زيت بدون بيانات، و3 محاضر متنوعة، ومصادرة عدد 19 شاشة إل جى غير مسجلة بالشركة، وتحرير 3 محاضر فحص أدوية بمكان غير مرخص ووجود أدوية غير مصرح بها وأخري غير مرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ 60 إزالة ادارية، وغلق 5 محلات مخالفة، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق.

وشدد المحافظ على كافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.