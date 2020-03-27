شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات طبية وغذائية وإنسانية لقطاع غزة عبر منفذ رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت مصر مساعدات طبية وغذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

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وأكد مصدر مسؤول، أن المساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث تم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لتسليمها للجهات المختصة.

وأضاف المصدر، أن المساعدات تأتي في إطار المساعدات التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدورهم وجه المواطنون الفلسطينيون الشكر للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهودهم الكريمة والمتواصلة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.