شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الكحال بشبرا يخالف قرار الأوقاف ويفرش "حصير" ويخطب الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، قيام عدد من المواطنين فى حى شبرا بمحافظة القاهرة، بخرق قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد وعدم إقامة صلاة الجمعة، حيث افترش المصلون "الحصير" فى الشارع أمام مسجد الكحال، وهم أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة دون مكبر صوت.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الأوقاف على أداء صلاة الجمعة ظهرًا فى المنازل وعدم إقامة خطبة الجمعة فى أى مكان سواء كان مسجدا أو استديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة دفعًا لأى التباس.

وأكد وزير الأوقاف، على عدم إذاعة أى صلوات مسجلة فى الفجر أو فى غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التى أعلنتها الوزارة سابقًا ، دفعًا لأى التباس ، وحرصًا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأى شكل أو طريق.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا فى البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبه وزير الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع. وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

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غيرت وزارة الأوقاف، صيغة أذان الجمعة، بصيغة أذان النوازل بسبب غلق المساجد تلاشيا لانتشار عدوى فيروس كورونا، مقررة أن يكون أذان واحد وقت الظهر، وبالصيغة التالية:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا فى رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.