شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن خطة التنمية المستدامة" 2020/2021".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى. ويرصد الانفوجراف التالى أهم تلك المعلومات التى تضمنتها الخطة.









خطة التنمية المستدامة لمصر 2020/2021 Advertisements إذا انتهت أزمة كورونا خفض معدل البطالة إلى 8.5% تحقيق نمو اقتصادى 4.5% 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بزيادة 33% 230 مليار جنيه للاستثمارات الممولة من خزانة وقروض بزيادة 64%

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