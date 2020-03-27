الحكومة توضح موقف "الدليفري" يومي الجمعة والسبت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المطاعم التي لا تتبع المولات التجارية تعمل بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل "الدليفري" يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى عدم السماح لتلك المطاعم بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين اليوم وغدًا.
وأضاف "سعد" في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس: "بكل تأكيد المطاعم الموجودة خارج المولات تعمل في خدمة الدليفري الجمعة والسبت، وهي الخدمة الوحيدة المسموح لها تقديم هذه الخدمات، فالمولات مغلقة طوال يومي الجمعة والسبت".
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء، واجتماع مجلس المحافظين، على الالتزم ببنود قرار حظر حركة المواطنين والفئات المستثناه من التطبيق، مؤكدًا أن العمل من خلال تقديم خدمة الدليفري فقط ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.
وتابع: "أوقفنا كل خدمات الدليفري للمطاعم من الساعة السابعة مساء وهذا المنطق يسري على خدمة الدليفري التي تقدمها الصيدليات التي لديها هذه الخدمة".
الفيديو: (التصريحات من الدقيقة 8)
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